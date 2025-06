Droht der zweite Zwangsabstieg in Folge?

Ein anonymer Hinweis bringt den FC Dornbirn erneut heftig in Turbulenzen - Muss der Vorarlberger Traditionsklub schon wieder zwangsabsteigen?

Es brennt gewaltig. Nachdem der FC Dornbirn letzte Saison schon aus der Zweiten Liga in die Regionalliga-West zwangsabsteigen musste, droht den Dornbirnern der Abgang in die viertklassige Vorarlberger Eliteliga.

Aufgrund finanzieller Probleme wurde die Zulassung für die Zweite Liga letzte Saison verwehrt. Der Klub war zahlungsunfähig und hatte einen Schuldenberg in Höhe von fast 850.000 Euro!

Liga-Kommission wurde erst nach anonymem Hinweis aktiv

Die Regionalliga-West-Kommission hat vor kurzem am Dienstag nach einem anonymen Hinweis entschieden, dass der Traditionsklub aus Dornbirn laut Paragraf 4 der Regionalliga-Bestimmung wegen eines laufenden Insolvenzverfahrens während der Saison absteigen soll. Das Sanierungsverfahren des FC Dornbirn war aber schon vier Wochen vor Meisterschaftsbeginn bekannt. Aktiv geworden ist damals aber keiner - erst am Dienstag nach dem Hinweis macht die Kommission vom Paragraf Gebrauch.

Kritik an Entscheidung wächst

Dornbirn-Obmann Gerhard Ölz ist empört: "Für uns ist es unerklärlich, dass dieser Paragraf herangezogen wird nach der Insolvenz, denn unser Ausgleich hat vier Wochen vor Beginn der Meisterschaft bereits gestartet. Wir wurden auch in diese Liga eingeteilt und es war allen Mannschaften bekannt und es hat sich niemand dagegen ausgesprochen."

Die Vorarlberger werden Protest einlegen - das letzte Wort ist noch nicht gesprochen!