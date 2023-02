So trauert das Netz um Volkan Kahraman

Die Bestürzung über den Tod von Volkan Kahraman ist groß. So trauert das Netz um den am Mittwoch verstorbenen Ex-Teamspieler.

Kahramans ehemaliger Verein UFC RAIBA Purbach, für die er 2009 tätig war, trauert auf Facebook um ihren prominenten Ex-Fußballer.

Auch auf diversen Fan-Seiten von Austria Wien-Anhängern ist die Trauer groß.

Die Todesnachricht hat sich auch schon in den Niederlanden, wo Kahraman für Feyenoord Rotterdam und Excelsior Rotterdam engagiert war, verbreitet.

Auch der SC Mannswörth würdigt Kahraman in einem Posting als würdigen Gegenspieler und Trainer.

"Die richtigen Worte in so einer Situation gibt es nicht. Als Verein bleibt uns nur der Familie von Volkan Kahraman unser Beileid aussprechen. Wir sind in Gedanken und Gebet bei euch. Ruhe in Frieden. Vater. Ehemann. Trainer. Obmann. Legende. Freund", schreibt FavAC, eine von Kahramans letzten Stationen als Spieler aus dem Wiener Unterhaus.

Volkan Kahraman wurde am Mittwoch in seiner Heimat Wien auf offener Straße erschossen. Er wurde nur 43 Jahre alt.