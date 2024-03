So viel sind die ÖFB- und Türkei-Stars wert

Die Türkei mag in der FIFA-Weltrangliste zwar auf dem 35. Rang liegen, und damit zehn Plätze hinter Österreich, aber wenn es um den Marktwert geht, haben unsere Testspiel-Gegner vom Dienstag (20.45, ORF) die Nase vorn.

Und zwar haben unsere Gäste einen Gesamtwert von 306,45 Mio. Euro. Im Gegensatz dazu ist die Rangnick-Truppe „nur“ 273,80 Mio. Euro wert. Besonders Hakan Calhanoglu (30), Inter-Mailand-Buddy von Marko Arnautovic, gilt mit 40 Mio. Euro als Mega-Star.

5 Mio. Euro Verlust wegen Kreuzbandriss

Seit dem Kreuzbandriss, den ÖFB-Kapitän David Alaba sich im Dezember 2023 zugezogen hatte, verlor der 31-Jährige 5 Mio. Euro an Wert. Sein aktueller Marktwert liegt bei 28 Mio. - so "wenig" war er zuletzt im Jahr 2013 wert. Somit führt der Real Madrid-Innenverteidiger erstmals seit 2012 auch nicht mehr das Ranking der wertvollsten ÖFB-Kicker an.

Diese Rolle übernehmen nun die beiden 26-jährigen Mittelfeldspieler Konrad Laimer (Bayern München) und Xaver Schlager (RB Leipzig), die derzeit bei 28 Mio. Euro geführt werden.

Die «wertvollsten» Spieler im Überblick

Österreich:

1. Konrad Laimer (FC Bayern): 28 Mio.

2. Xaver Schlager (RB Leipzig): 28 Mio.

3. Kevin Danso (RC Lens): 25 Mio.

4. Christoph Baumgartner (RB Leipzig): 24 Mio.

5. Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund): 20 Mio.

Türkei:

1. Hakan Calhanoglu (Inter Mailand): 40 Mio.

2. Orkun Kökcü (Benfica): 30 Mio.

3. Kenan Yildiz (Juventus): 30 Mio.

4. Enes Ünal (Bournemouth): 20 Mio.

5. Merih Demiral (Al-Ahli): 18 Mio.

(Quelle: transfermarkt.at)