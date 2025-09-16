Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien 2. Liga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan 2. Liga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
2. Liga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. 2. Liga-News
Zeljko Karajica
© GEPA

Knalleffekt

Klagenfurt-Boss droht Haftantrag

16.09.25, 09:23
Teilen

Klagenfurt-Chef Zeljko Karajica steht kräftig unter Beschuss 

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga läuft es für Austria Klagenfurt sportlich bisher zwar recht gut, wirtschaftlich gibt es aber weiterhin massive Probleme. Zahlreiche Ex-Spieler warten weiterhin auf ihre Gehälter, wodurch nun auch die Gewerkschaft VdF tätig wird.

Vor allem aber für Austrias Investor Zeljko Karajica zieht sich die Schlinge immer mehr zu – vor allem in Deutschland. Zuletzt wurden mehrere Zwangsvollstreckungen inklusive Vermögensoffenlegung gerichtlich erwirkt, zahlreiche Spieler von Viktoria Berlin (gehört wie Klagenfurt zu Karajicas Sportgesellschaft SEH) warten auf ihr Geld.

Ex-Viktoria-Sportdirektor Bernd Nehrig fordert nun eine Vermögensoffenlegung. Kommt Karajica dieser nicht nach, könnte in einem nächsten Schritt ein Haftantrag gestellt werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden