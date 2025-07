Nach zehn Jahren zurück: Austria Salzburg startet gegen Klagenfurt

Austria Salzburg kehrt zehn Jahre nach dem Zwangsabstieg zurück in die 2. Liga. Zum Auftakt trifft das Team von Trainer Christian Schaider am Freitag auf Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt. Die Euphorie in Maxglan ist groß – auch sportlich will der Traditionsclub ein Zeichen setzen.

„Wir wollen ein kleines Feuerwerk abbrennen“, kündigt Austria-Salzburg-Trainer Christian Schaider vor dem Ligaauftakt an. Die Vorfreude ist riesig: Die Partie gegen Klagenfurt ist ausverkauft, der Traditionsclub rechnet mit einem echten Fußballfest in Maxglan. Nach der Insolvenz 2016 und dem damit verbundenen Zwangsabstieg kämpfte sich der Club über die Regionalliga zurück. Jetzt soll der zweite Anlauf in Liga zwei mit mehr Struktur und weniger Chaos gelingen. Das primäre Ziel lautet Klassenerhalt – aber nicht um jeden Preis. „Wir wollen in jedem Spiel gewinnen“, sagt Schaider. Verstärkung für die Führung Mit Roland Kirchler wurde im Sommer ein prominenter Sportdirektor verpflichtet. Schaider und der Ex-Internationale seien „auf einer Wellenlänge“, was Philosophie und Ansprüche betrifft. „Wir denken gleich, das macht vieles einfacher“, so Schaider, der sich nun voll auf die Trainerrolle konzentrieren kann. Spielerisch will sich der Aufsteiger nicht verstecken: „Wir wollen unsere DNA nicht verlieren, den Ball in den eigenen Reihen haben. Aber wir wissen auch, dass in dieser Liga körperliche Intensität gefragt ist.“ Stadion bleibt Baustelle Neben dem Kader ist das Stadion das zweite große Thema. „Ein größeres, moderneres Stadion würde unsere wirtschaftlichen Möglichkeiten deutlich verbessern“, sagt Schaider. Der Verein müsse sich in den nächsten Jahren zum Profibetrieb entwickeln. Trotz Cup-Aus gegen Oedt herrscht beim Aufsteiger Aufbruchsstimmung – und mit Mathew Collins, dem Sohn von Popstar Phil Collins, auch eine Prise Popkultur. Am Freitag soll es sportlich funken – so der Plan.