Wohlmuths Traumtor katapultiert Ried an die Spitze

Die SV Ried hat mit einem dramatischen 2:1-Heimsieg gegen Sturm Graz II die Tabellenführung in der 2. Liga zurückerobert. Fabian Wohlmuth traf in der Nachspielzeit zum Siegtreffer.

In einem hart umkämpften Spiel setzte sich die SV Ried gegen Sturm Graz II mit 2:1 durch. Wilfried Eza brachte die Oberösterreicher in der 60. Minute in Führung, ehe Konstantin Schopp in der 90. Minute ausglich. Doch Fabian Wohlmuth entschied das Spiel in der 94. Minute mit einem sehenswerten Sololauf.

Wohlmuths entscheidender Treffer

Der späte Siegtreffer von Wohlmuth bescherte Ried nicht nur drei Punkte, sondern auch einen Zwei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Admira. "Das war ein unglaubliches Gefühl", sagte der Matchwinner nach dem Spiel.

Spannendes Saisonfinale

Mit zwei Runden vor Schluss hat Ried das Titelrennen nun selbst in der Hand. Zunächst gastieren die Oberösterreicher bei Bregenz, bevor sie zum Saisonfinale die Vienna empfangen. Admira muss unterdessen noch bei Liefering antreten.