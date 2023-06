Unsere Team-Stars zeigen sich nach dem 1:1 im Quali-Kracher gegen Belgien zufrieden.

Das sagen Spieler & Trainer zum Remis in Brüssel:

Ralf Rangnick (Teamchef Österreich): "Heute können und müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Belgien hatte schon die eine oder andere gute Chance mehr als wir. Aber über weite Strecken haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir waren bis zum Schuss darauf aus, das Spiel zu entscheiden, mit dem Punkt können wir aber gut leben. Wenn wir am Dienstag gegen Schweden gewinnen, sind wir absolut auf Kurs. In der ersten halben Stunde haben wir es sehr gut gemacht, in der zweiten Halbzeit haben wir uns schwerer getan, einen Zugriff zu kriegen. Ich fand das Spiel von der Dynamik her auf sehr hohem Niveau. Wenn uns zu Beginn wer gesagt hätte, dass wir aus diesen drei Spielen sieben Punkte haben, hätten wir es direkt genommen."

David Alaba (Kapitän): "Natürlich können wir zufrieden sein mit dem Punkt. Das geht in Ordnung, auch wenn wir uns mehr erhofft haben. Es war eine gute Leistung, keine Topleistung. Man hat gesehen, dass jeder einzelne sein Leben am Platz gelassen hat. Wir starteten sehr gut, haben dann zu Ende der ersten Halbzeit ein bisschen Probleme bekommen. In der zweiten Halbzeit war es eine Mannschaftsleistung, die wir gebraucht haben, um den Punkt mitzunehmen."

Alexander Schlager (Torhüter): "Riesenkompliment an die Mannschaft, jeder hat sich in jeden Schuss reingehaut, versucht jeden Schuss zu blocken, damit wir kein Gegentor bekommen. Wir können mit dem Punkt zufrieden sein. Das Quäntchen Glück war dabei, das haben wir uns aber auch erarbeitet."

Michael Gregoritsch über das 1:0: "Einstudiert war es nicht. Ich wollte den Ball scharf zur Mitte bringen, der ist gottseidank glücklich abgefälscht worden. Schade, dass wir es nicht ganz rübergebracht haben. Am Ende dürfen wir nicht unglücklich sein über das Unentschieden, aber wann man führt, ist es immer schade. Am Schluss war es ein offener Schlagabtausch, mit ein bisschen Glück, machen wir ein Tor."

Xaver Schlager: "Es war ein schwieriges Spiel, das hat man gesehen. Schlussendlich haben wir einen Punkt mitgenommen, wir sind happy damit. Das ist ein sehr gutes Ergebnis für uns. Wir wollten gewinnen, jetzt nehmen wir den Punkt mit. Das Spiel war sehr in Ordnung, eine Situation hätte das Spiel entschieden können, wenn man das gegen die Nummer vier der Welt schafft, kann man zufrieden sein."

Marko Arnautovic: "Die Belgier haben es intelligent rausgespielt und haben es uns schwer gemacht. Die ersten 15, 20 Minuten haben wir gutes Pressing gemacht, sie haben dann ein Mittel dagegen gefunden. Dass Belgien eine Topnation ist, wissen wir. Wir wollten mit Punkten wegfliegen, das haben wir erreicht."

Stefan Posch: "Es war ein sehr, sehr anstrengendes Spiel. Wir haben alles reingehauen, jeder hat gefightet bis zum Schluss. Wir müssen mit dem Unentschieden zufrieden sein, sie hatten die eine oder andere Chance mehr als wir. Vielleicht hätten wir das 1:0 länger halten können, dann wäre vielleicht mehr drin gewesen. Alles in allem können wir mit dem 1:1 zufrieden sein."

Domenico Tedesco (Teamchef Belgien): "Es war ein wirklich hartes Spiel mit hoher Intensität von beiden Seiten. Österreich hat eine starke Mannschaft mit viel physischer Power. In der ersten Hälfte hatten wir zu wenig Intensität gegen den Ball. Am Ende der ersten Hälfte ist es besser geworden, und die zweite Hälfte war so, wie wir spielen wollen. Wir wollten natürlich gewinnen und hatten auch die Chancen dafür, aber das 1:1 ist okay."