GAK legt mit Gala in neue 2.Liga-Saison los

Der GAK scheint den knapp verpassten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gut verdaut zu haben.

Die Grazer starteten am Freitag mit einem 3:0-Heimsieg über Amstetten in die neue Zweitliga-Saison und sind damit ex aequo mit Lafnitz (3:0 gegen Kapfenberg) erster Tabellenführer. Heim-Erfolge gab es auch für die Aufsteiger Bregenz (2:0 gegen Vienna) und DSV Leoben (3:2 gegen Horn), der dritte neue Zweitligist Stripfing verlor bei der Admira 0:1 - so wie Liefering gegen Dornbirn.

Die erste Runde wird am Sonntag (Beginn jeweils 10.30 Uhr) mit den Partien Sturm Graz II - SKN St. Pölten und FAC - SV Ried abgeschlossen.

Der GAK ging durch Michael Cheukoua nach Stanglpass von Michael Lang in Führung (23.), Milos Jovicic erhöhte per Halfvolley nach Freistoßflanke von Thorsten Schriebl (25.). Für den Schlusspunkt sorgte Neuzugang Christian Lichtenberger mit einem Distanzschuss (58.).

Dornbirn schockt Liefering

Der FC Dornbirn setzte sich beim FC Liefering mit 1:0 durch, Goldtorschütze war Anteo Fetahu (19.). Einen Heimsieg durfte auch der zweite Vorarlberger Zweitligist Schwarz Weiß Bregenz bejubeln - die Mannschaft von Trainer Andreas Heraf fuhr gegen die Vienna dank der frühen Treffer von Tamas Herbaly (8.) und Jannik Wanner (11.) drei Punkte ein.

Mit dem DSV Leoben startete ein zweiter Aufsteiger siegreich. Die Steirer lagen daheim gegen den SV Horn nach Toren von Niklas Hoffmann (14.) und Marco Hausjell (37.) zweimal in Rückstand, behielten aber am Ende dank Thomas Hirschhofer (19./Elfmeter), Winfred Amoah (50.) und Kevin Friesenbichler (77.) doch noch die Oberhand. Für den dritten Aufsteiger setzte es nach einem späten Tor von Lukas Malicsek (91.) in 0:1 in der Südstadt gegen die Admira.

Beim 3:0 von Lafnitz über den Kapfenberger SV gaben Andre Leipold (7.) und Jakob Knollmüller (69., 83.) ihre Visitenkarte ab. Die Gäste mussten nach Gelb-Rot für Meletios Miskovic eine Hälfte lang in Unterzahl agieren.