0:1 - PSG blamiert sich gegen Brasilianer

Der Champions-League-Sieger kassiert eine überraschende Niederlage.

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain hat sich in seinem zweiten Gruppenspiel bei der Club-WM in Los Angeles überraschend dem brasilianischen Vertreter Botafogo 0:1 (0:1) beugen müssen. Der Sieger der Copa Libertadores hält nun bei sechs Punkten in Gruppe B, PSG bei drei. Stürmer Igor Jesus (36.), der vor einem Wechsel zu Nottingham Forest steht, traf mit einem abgefälschten Schuss unhaltbar für PSG-Goalie Gianluigi Donnarumma. Es war bereits Jesus' zweites Turnier-Tor.

Die Franzosen dominierten im Rose-Bowl-Stadion von Pasadena das Spielgeschehen, die Südamerikaner brachten den Vorsprung aber mit Glück und Geschick über die Zeit. Davor trennten sich in dieser Gruppe Atletico Madrid und Seattle Sounders 3:1 (1:0).

Für die Spanier war es der erste Sieg nach einer 0:4-Auftaktniederlage gegen PSG. Pablo Barrios erzielte einen Doppelpack (11., 55.), auch der belgische Routinier Axel Witsel traf (47.). Die Sounders verkürzten zwischenzeitlich durch Albert Rusnak (50.).