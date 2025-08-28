26 Elfer! United wird mit Pokal-Pleite zur absoluten Lachnummer

Ein Fußballabend für die Geschichtsbücher – und für Manchester United ein Desaster. Im League Cup scheiterte der angeschlagene Premier-League-Gigant am Mittwochabend völlig überraschend am Viertligisten Grimsby Town.

Was sich im ausverkauften Blundell Park abspielte, wird als eine der größten Sensationen im englischen Pokal in Erinnerung bleiben.

Schon früh stellten die Hausherren die Weichen auf Coup. Durch Tore von Charles Vernam (22.) und Jamie Warren (30.) lag Grimsby nach einer halben Stunde 2:0 vorne. United, das unter Trainer Ruben Amorim ohnehin unter Druck steht, schien geschlagen – ehe Joker Bryan Mbeumo (75.) und Harry Maguire (89.) spät noch den Ausgleich erzwangen.

Das Drama erreichte im Elfmeterschießen seinen Höhepunkt. Sage und schreibe 26 Versuche waren nötig, weil fast alle Schützen trafen. Am Ende wurde ausgerechnet Mbeumo, der zuvor die Wende eingeleitet hatte, zum tragischen Helden: Er setzte seinen zweiten Strafstoß an die Latte. Grimsby jubelte nach dem 12:11-Erfolg, Manchester versank endgültig in der Krise.

Die britische Presse kennt nach dem historischen Aus kein Pardon. „Amorims Flops scheitern in einer der größten Pokal-Überraschungen, die der englische Fußball je gesehen hat“, urteilte „The Sun“. Die „Daily Mail“ sprach von einem „nicht für möglich gehaltenen Tiefpunkt“, die BBC konstatierte: „Manchester United hat eine der peinlichsten Niederlagen seiner Geschichte hinnehmen müssen.“