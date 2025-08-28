Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
26 Elfer! United wird mit Pokal-Pleite zur absoluten Lachnummer
© Getty

"Tiefpunkt erreicht"

26 Elfer! United wird mit Pokal-Pleite zur absoluten Lachnummer

28.08.25, 07:20
Teilen

Ein Fußballabend für die Geschichtsbücher – und für Manchester United ein Desaster. Im League Cup scheiterte der angeschlagene Premier-League-Gigant am Mittwochabend völlig überraschend am Viertligisten Grimsby Town. 

Was sich im ausverkauften Blundell Park abspielte, wird als eine der größten Sensationen im englischen Pokal in Erinnerung bleiben.

Schon früh stellten die Hausherren die Weichen auf Coup. Durch Tore von Charles Vernam (22.) und Jamie Warren (30.) lag Grimsby nach einer halben Stunde 2:0 vorne. United, das unter Trainer Ruben Amorim ohnehin unter Druck steht, schien geschlagen – ehe Joker Bryan Mbeumo (75.) und Harry Maguire (89.) spät noch den Ausgleich erzwangen.

Das Drama erreichte im Elfmeterschießen seinen Höhepunkt. Sage und schreibe 26 Versuche waren nötig, weil fast alle Schützen trafen. Am Ende wurde ausgerechnet Mbeumo, der zuvor die Wende eingeleitet hatte, zum tragischen Helden: Er setzte seinen zweiten Strafstoß an die Latte. Grimsby jubelte nach dem 12:11-Erfolg, Manchester versank endgültig in der Krise.

Die britische Presse kennt nach dem historischen Aus kein Pardon. „Amorims Flops scheitern in einer der größten Pokal-Überraschungen, die der englische Fußball je gesehen hat“, urteilte „The Sun“. Die „Daily Mail“ sprach von einem „nicht für möglich gehaltenen Tiefpunkt“, die BBC konstatierte: „Manchester United hat eine der peinlichsten Niederlagen seiner Geschichte hinnehmen müssen.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden