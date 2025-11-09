Alles zu oe24VIP
Alaba auf der Bank – Real nur 0:0
Sieg für Barca

Alaba auf der Bank – Real nur 0:0

09.11.25, 23:13
 Real Madrid ist mit ÖFB-Star David Alaba auf der Ersatzbank im Auswärtsspiel bei Rayo Vallecano nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen. 

Der Vorsprung von Spaniens Fußball-Rekordmeister an der Tabellenspitze von LaLiga auf Rivale FC Barcelona schmolz damit auf drei Zähler. Robert Lewandowski traf beim 4:2 der Katalanen bei Celta Vigo dreimal.

In Madrids Vorstadt brachte der Außenseiter Real durchaus in Bedrängnis. Der Favorit hatte zwar Chancen auf den Sieg, insgesamt zeigte die Elf von Trainer Xabi Alonso aber eine enttäuschende Vorstellung. Bei Rayo blieb Real damit im vierten Jahr in Folge ohne ein Erfolgserlebnis.

Barcelona lieferte in Vigo in der ersten Halbzeit wieder eine unterhaltsame Vorstellung ab. Lewandowski traf vom Elferpunkt (10.) und erzielte später das 2:1 (37.). Celta gelang zweimal der Ausgleich, ehe Lamine Yamal in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit noch zum 3:2 abschloss. Lewandowski gelang mit seinem dritten Treffer (73.) dann die Vorentscheidung.

