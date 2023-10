Alles viel schlimmer? Alaba fehlt doch gegen Napoli

Rückschlag für ÖFB-Kapitän David Alaba. Die Comeback-Pläne des Real-Madrid-Stars sind wieder verschoben. Alaba fehlte am Sonntag beim Abschlusstraining.

Am Freitag hatte Real-Trainer Carlo Ancelotti noch mit einem Einsatz seines Abwehrchefs in der Champions League gegen Napoli spekuliert. Jetzt ist alles wieder anders. Alaba steht nämlich nicht im königlichen Aufgebot.

Obwohl es laut Aneclloti nur "geringe Beschwerden" sind, muss der Coach ohne den 31-Jähriigen die Reise zu Italiens Meister antreten. Alaba laboriert nach wie vor an einer Oberschenkelblessur. Am Sonntag trainierte die Mannschaft ohne ihn, nächste Comeback-Chance hat Alaba noch vor der Länderspielpause am Samstag (7. Oktober) im Heimspiel gegen Osasuna.

Belgien-Spiel wird Wettlauf gegen die Zeit

Das bereitet ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick vor der Kaderbekanntgabe am Montag (18 Uhr, ORF Sport +) erneut Sorgen. Das EM-Quali-Spiel gegen Belgien am 13. Oktober wird ein Wettlauf gegen die Zeit. Immerhin: Sein ÖFB-Kollege Michael Gregoritsch sollte rechtzeitig vor dem EM-Quali-Doppel fit werden, war am Sonntag gegen Augsburg schon wieder im Freiburg-Kader. Und Marcel Sabitzer soll nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining bei Dortmund einsteigen.

Philipp Mwene (Knie) hingegen saß bei der 0:3-Pleite gegen Leverkusen am Samstag nicht auf der Bank.