Attacke auf Teamkollegin: Haft für PSG-Spielerin Diallo!

Die französische Polizei hat die bei Paris Saint-Germain spielende französische Internationale Aminata Diallo inhaftiert.

Der 26-Jährigen wird vorgeworfen, einen Angriff gegen ihre Teamkollegin Kheira Hamraoui in Auftrag gegeben zu haben. Wie die Sportzeitung "L'Equipe" berichtete, soll Hamraoui am 4. November von zwei maskierten Männern aus ihrem Auto gezerrt und attackiert worden sein. PSG bestätigte die Verhaftung von Diallo am Mittwoch.

Man verurteile den gewalttätigen Angriff auf Spielerinnen des Clubs aufs Schärfste, hieß es in einem Statement. Man arbeite mit der Polizei zusammen, um die Faktenlage zu klären. Laut Medienberichten saß Diallo als Beifahrerin im Auto, als Hamraoui attackiert wurde. Diallo bestritt bisher sieben Länderspiele für Frankreich.