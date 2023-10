In der letzten Saison erzielte Balotelli er 18 Tore in 31 Spielen, und nach seiner Rückkehr aus der Schweiz hat er bereits zwei Tore in zwei Spielen erzielt.

Zlatan Ibrahimovic (42) und Mario Balotelli (33) spielten einst gemeinsam für Inter Mailand, doch ihre Karrieren gingen in unterschiedliche Richtungen. Während Ibrahimovic zahlreiche Titel sammelte und auf höchstem Niveau spielte, erreichte Balotelli nie den ganz großen Durchbruch. ÖFB-Teamchef Rangnick saß am Flughafen in Baku fest

Ski-Weltcup: Hurra! Sölden ist endlich weiß Balotelli mit Retour-Kutsche Ibrahimovic kritisierte kürzlich Balotelli in einem Interview und sagte: "Balotelli hatte so viele Möglichkeiten und er hat alle verstreichen lassen. Er hat sein Talent einfach weggeworfen. Das ist die Wahrheit." Lesen Sie auch Nach Pro-Palästina-Post: Politiker fordert Ausweisung von Bayern-Star Kritiker bemängeln, dass er die israelische Verteidigung relativiert und die Hamas verteidigte, die israelische Zivilisten tötete.

Spanien, Schottland und Türkei für EM qualifiziert Spanien, Schottland und die Türkei haben sich am Sonntag den Startplatz für die Fußball-EURO 2024 in Deutschland gesichert. © mb459/Instagram Balotellis Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Er teilte ein Bild von sich mit dem Champions-League-Pokal auf Instagram und markierte "König Zlatan". Dieses Bild stammt aus der Saison 2009/10, als Balotelli mit Inter Mailand die Champions League gewann, obwohl er im Finale nicht spielte. Dennoch bleibt der Champions-League-Titel das einzige, was Ibrahimovic in seiner glanzvollen Karriere fehlt und auch nicht mehr erreichen wird. Er gewann zwölf nationale Meisterschaften und die Europa League 2017 mit Manchester United. © Getty × Balotelli gewann ebenfalls die Champions League, aber sein letzter Liga-Titel liegt bereits über elf Jahre zurück, als er mit Manchester City am letzten Spieltag den Titel in einem dramatischen Finale den "Red Devils" wegschnappte. Immerhin zeigt Balotelli in der türkischen Liga bei Adana Demirspor gute Leistungen. In der letzten Saison erzielte er 18 Tore in 31 Spielen, und nach seiner Rückkehr aus der Schweiz hat er bereits zwei Tore in zwei Spielen erzielt.