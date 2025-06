Bayern feiern 0:1 im Charlotte-Glutofen

Mit einer 0:1-Niederlage bei 35 Grad in Charlotte gegen Benfica Lissabon beenden die schon vor dem letzten Gruppenspiel für das Achtelfinale qualifizierten Bayern Gruppe C als Zweiter. Damit trifft der deutsche Rekordmeister im Achtelfinale auf Flamengo aus Brasilien.

Wenn es das Ziel der Bayern war, als Tabellen-Zweiter einem wahrscheinlichen K.o.-Duell gegen Chelsea aus dem Weg zu gehen, dann konnte es die Rotations-Truppe von Vincent Kompany in der ersten Halbzeit nur schwer verheimlichen.

Die hilflos agierenden Deutschen brachten nicht einen Schuss aufs Tor zustande. Dabei hatten sie schon in der 9. Minute Glück, als Goalie Neuer einen Distanz-Schuss von Di Maria am Tor vorbei lenkte. Doch vier Minuten später flankte Aursnes bei einem Konter in den Rücken der Bayern-Abwehr, wo Schjelderup aus 11 Metern den Ball souverän im linken Eck zum 1:0 im Tor unterbrachte (13.).

Laimer traf Pfosten, Pavlovic vergab aus 6 m

Völlig unterschiedlich das Bild nach Seitenwechsel: Die Bayern drehten auf, der in Hälfte 1 geschonte Kimmich beförderte den Ball ins Tor (61.). Doch der ebenfalls zur Pause gebrachte Kane stand im passiven Abseits.

Nach gut einer Stunde kam ÖFB-Star Laimer für Boey und nagelte den Ball aus 8 Metern aus abseitsverdächtiger Position an den Pfosten (66.). Die größte Chance zum Ausgleich vergab Pavlovic aus 6 Metern (75.).

Die Portugiesen, bereits stehend k.o, retteten das 1:0 und damit den Gruppensieg über die Zeit. Damit treffen die Bayern in der K.o.-Runde am Sonntag um 22 Uhr in Miami auf Flamengo aus Brasilien, Benfica wohl auf Chelsea.

Beim bedeutungslosen Parallelspiel zwischen den Neuseeland-Hobbykickern aus Auckland und den Boca Juniors musste die Akteure der 55. Minute wegen eines drohenden Gewitters in die Kabinen. Nach einem Eigentor von Auckland-Tormann Nathan Garrow (26.) und einem Treffer von Christian Gray (52.) stand es da 1:1, das war dann auch der Endstand.