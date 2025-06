Bei Jorginho-Debüt: Flamengo besiegt Esperance Tunis mit 2:0

Nach Botafogo hat mit Flamengo auch der zweite brasilianische Vertreter einen erfolgreichen Fußball-Club-WM-Start hingelegt.

Der Topclub aus Rio de Janeiro wurde am Montag der eigenen Favoritenrolle im Duell mit Esperance Tunis gerecht, setzte sich in Philadelphia 2:0 durch. Mit diesem Resultat hatte Stunden zuvor auch der englische Verein Chelsea gegen Los Angeles FC gewonnen. Die beiden Sieger liegen damit nach der ersten Runde der Gruppe D an der Spitze gleichauf.

Spielmacher Giorgian de Arrascaeta (17.) leitete den Erfolg vor 25.797 Zuschauern früh ein, Luiz Araujo (70.) machte nach Vorarbeit von Jorginho mit dem zweiten Treffer alles klar. Kurz zuvor hätte Youcef Belaili mit einem von nur zwei gefährlichen Schüssen im Spiel beinahe den Ausgleich erzielt, Tormann Augustin Rossi konnte sich dabei auszeichnen (67.). Jorginho lief zum ersten Mal für seinen neuen Arbeitgeber, der fast 70 Prozent Ballbesitz hatte, auf, nachdem der 33-Jährige am 6. Juni von Arsenal verpflichtet worden war.

Am Freitag sind die Brasilianer wieder in Philadelphia zu Gast, da wartet mit den "Blues" aus London eine deutlich schwierigere Aufgabe. Tunis und Los Angeles kämpfen da in Nashville um die ersten Punkte.