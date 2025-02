BVB-Coach Kovač gibt Debüt gegen Vize Stuttgart

Niko Kovač steht am Samstag (15.30 Uhr, live Sky) erstmals an der BVB-Seitenlinie. Mit Vizemeister Stuttgart hat er allerdings keinen leichten Gegner.

Niko Kovač feiert am Samstag (ab 15.30 Uhr im Sport24-Liveticker) in der deutschen Fußball-Bundesliga sein Trainerdebüt für Borussia Dortmund. Die ungeschlagene Serie von drei Pflichtspielen unter Interimstrainer Mike Tullberg möchte Kovač gegen den VfB Stuttgart unbedingt fortführen. Zeitgleich hoffen Christian Ilzers Hoffenheimer gegen Union Berlin auf wichtige Punkte im Abstiegskampf, Ralph Hasenhüttls VfL Wolfsburg muss in Leverkusen beim Meister ran.

BVB braucht Aufschwung

Das Ruder, um die durchwachsene Saison der Dortmunder noch rumzureißen, liegt in den Händen von Kovač. Der ehemalige Wolfsburg-Coach soll dem BVB neues Leben einhauchen. Der Kroate selbst sprach am Donnerstag von einer Mannschaft mit Qualität und der Notwendigkeit, mehr Chancen kreieren zu müssen. Der Trainer betonte jedoch auch: "Wir müssen eine Balance finden und auch eine gute Restverteidigung haben. Das haben wir in dieser Woche angesprochen und trainiert."

Durch die knappe Punkteverteilung im Mittelfeld des deutschen Oberhauses (Platz vier und elf liegen alle innerhalb von vier Punkten) kann der Club von ÖFB-Kicker Marcel Sabitzer mit einem Sieg wieder an die Champions-League-Ränge anschließen.

Wichtiges Spiel für Ilzer

In Sinsheim hofft die Ilzer-Truppe auf einen Befreiungsschlag im Kampf gegen den Abstieg. Die TSG war wie Union Berlin mit vier Punkten aus fünf Spielen in die Rückrunde gestartet und ist als Tabllen-15. einen Platz und drei Zähler hinter den "Eisernen". Dementsprechend betonte der Steirer die Wichtigkeit der Partie: "Union Berlin ist in Reichweite, deswegen hat das Spiel einen hohen Stellenwert für uns. Im Februar und März haben wir viele direkte Duelle. Diese Spiele gilt es zu gewinnen." Hoffenheim könnte sich mit ÖFB-Teamspieler Alexander Prass, aber ohne Valladolid-Abgang Florian Grillitsch, mit einem Sieg etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Christopher Trimmel und Leopold Querfeld möchten sich mit Union ebenfalls weiter vom Tabellenende absetzen.

Bei den Wolfsburgern kehrt ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer nach einer Gelb-Sperre zurück. Die "Wölfe" kämpfen als Zehnter um den Verbleib im Rennen um die internationalen Plätze. "Leverkusen hat kaum eine Schwachstelle im Kader und ist auf jeder Position topbesetzt", fasste Hasenhüttl im Vorfeld seine Erkenntnisse über den Tabellenzweiten zusammen. Bayer-Trainer Xabi Alonso will unterdessen den Abstand zu Spitzenreiter Bayern München gering halten.