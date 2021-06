Celtic stellt neuen Trainer vor

Celtic Glasgow hat einen neuen Trainer gefunden. Der Australier Ange Postecoglou übernimmt beim schottischen Fußball-Traditionsclub, wie dieser am Donnerstag bekannt gab. Zuletzt werkte der griechisch-stämmige Postecoglou in Japan und wurde mit Yokohama F. Marinos Meister. Zuvor war er vier Jahre als Nationaltrainer Australiens tätig und nahm mit den "Socceroos" 2014 an der WM in Brasilien teil.



Celtic Football Club is delighted to announce that it has appointed Ange Postecoglou to the position of Football Manager.



Welcome to #CelticFC ????????#WelcomeAnge????#OneClubSince1888