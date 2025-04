Cheslea erfüllt Pflicht – Bei Aufstieg warten die Blues auf Rapid

Sollte der SK Rapid gegen Djurgården den Aufstieg ins Halbfinale der Fußball-Conference-League schaffen, wartet wohl Chelsea FC.

Der Topfavorit gewann am Donnerstag das Viertelfinal-Hinspiel bei Legia Warschau 3:0 (0:0) und damit auch das neunte Saisonspiel in diesem Bewerb. Das Retourmatch steigt nächsten Donnerstag in London, der Aufsteiger bekommt es mit dem Sieger des Duells der Hütteldorfer mit den Schweden zu tun. Rapid gewann das Hinspiel in Stockholm 1:0.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit schossen Tyrique George (49.) und Noni Madueke (57., 74.) den Titelfavoriten zum klaren Auswärtssieg. Chelseas Christopher Nkunku vergab unmittelbar vor dem dritten Tor einen Elfmeter (73.). Favoritensiege feierten auch Betis Sevilla (2:0 gegen Jagiellonia Bialystok) und Fiorentina (2:1 in Celje).

Überraschung durch Bodö/Glimt

In der Europa League lieferte FK Bodö/Glimt die nächste Überraschung. Die Norweger besiegten Lazio Rom, das beste Team der Ligaphase, dank eines Doppelpacks von Ulrik Saltnes (47., 69.) 2:0. In einem möglichen Halbfinale träfe Bodo/Glimt auf den Sieger der Partie zwischen der Eintracht Frankfurt und Tottenham. Tottenham kam ohne den verletzten Kevin Danso im Heimspiel gegen die Deutschen nur zu einem 1:1 (1:1). Manchester United vergab beim 2:2 bei Olympique Lyon den Sieg durch ein Gegentor von Rayan Cherki in der 95. Minute. Die Glasgow Rangers und Athletic Bilbao trennten sich torlos.