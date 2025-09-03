Alles zu oe24VIP
Jamal Musiala
© Getty

Hoffnung für Bayern

Comeback-Hammer: Musiala kündigt Rückkehr noch 2025 an

03.09.25, 22:12
Zwei Monate nach seinem Wadenbeinbruch meldet sich Jamal Musiala (21) zurück – und macht Millionen Fans Hoffnung. Im Interview spricht der Bayern-Star über seinen Genesungsprozess, sein Ziel für 2025 und den großen Traum von der WM

Bei der Fifa-Klub-WM hatte sich Musiala das Wadenbein gebrochen, seitdem kämpft er sich Schritt für Schritt zurück. Ein fixes Datum für sein Comeback nennt er nicht, aber seine Perspektive ist klar: „Ich möchte 2025 noch Pflichtspiele mit dem FC Bayern bestreiten“, sagt er in der deutschen "Sport Bild". Die Krücken sind inzwischen weg, und der 21-Jährige sieht auch Positives: „Es ist besser, am Anfang einer Saison auszufallen als am Ende. In den wichtigen Spielen will ich zu 100 Prozent da sein.“

Jamal Musiala
© GEPA

Unterstützung im Alltag

Um schneller fit zu werden, ist Musiala zurück zu seiner Mutter Carolin gezogen, die ihn rund um die Uhr unterstützt. „Sie hilft mir sehr“, erzählt er. Halt findet er auch bei Teamkollege Alphonso Davies, der nach einem Kreuzbandriss ebenfalls in der Reha ist. „Phonzy und ich sind nah zusammen, das macht es leichter. Wenn wir bald gemeinsam auf dem Platz arbeiten, wird es noch besser.“

Besuch vom Bundestrainer

Jose Mourinho Julian Nagelsmann
© Getty

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann suchte Musiala zu Hause auf. „Wir haben ein bisschen geredet, wir verstehen uns einfach gut“, sagt der Nationalspieler. Nagelsmann habe ihm geraten, nichts zu überstürzen. Das Ziel ist klar: Bestform zum Saisonende – und vor allem zur WM 2026.

Traum von der WM

Comeback-Hammer: Musiala kündigt Rückkehr noch 2025 an
© Getty

Die Vorstellung von einem topfitten Jamal Musiala im deutschen Trikot lässt Fans schon jetzt träumen. Der Bayern-Spielmacher will seinen Beitrag leisten: „Bei der WM will ich in Bestform sein.“

