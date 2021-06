Corona-Alarm vor letztem Deutschland-Test

Deustchland ist im finalen EM-Test gegen Lettland gefordert. Droht dem Spiel nach einem Corona-Fall die Absage?

Der finale EM-Test Deutschlands gegen Lettland ist am Montag (ab 20.45 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) in Düsseldorf zwar kein Fußball-Gipfeltreffen, soll dennoch zur Form-Analyse für die anstehende Europameisterschaft dienen. Zum Spielverderber könnte ein positiver Coronafall bei Sparringpartner Lettland werden. Der DFB rechnet aber derzeit nicht mit einer Absage der Partie. "So lange das Gesundheitsamt keine weiteren Maßnahmen einleitet, gehen wir davon aus, dass das Spiel wie geplant stattfindet", sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Lettland mit Corona-Fall - findet Spiel statt?

Der lettische Verband teilte auf Twitter mit, dass der Corona-Test eines Nationalspielers positiv ausgefallen sei. "Alle vorherigen Tests in diesem Trainingslager waren sowohl für diesen Spieler als auch für den Rest der Nationalmannschaft negativ", hieß es. "Es wurden alle notwendigen Schritte unternommen, um den Spieler vom Rest der Mannschaft zu isolieren, die engsten Kontaktperson zu identifizieren und zu isolieren, den Sachverhalt aufzuklären und Informationen zu sammeln."

Nach lettischen Verbandsangaben sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen im Team umgesetzt worden. In enger Zusammenarbeit mit der deutschen Nationalmannschaft und den Behörden vor Ort seien erneute Kontrollen durchgeführt worden. "Wir bereiten uns auf das Spiel vor und warten gleichzeitig auf weitere Anweisungen der örtlichen Behörden", hieß es.

Goalie Neuer in "Hunderter-Club"

Im Mittelpunkt des EM-Probeabends steht unter anderem Manuel Neuer, der als erster Tormann in den "Hunderter"-Club der DFB-Auswahl aufgenommen wird - eine Marke, die erst 15 Spieler vor ihm geknackt haben. "Die Hunderter-Marke erfüllt mich mit Stolz. Das ist etwas ganz Besonderes, als Torwart so viele Spiele zu machen für sein Land", sagte Neuer in der Vorbereitung auf seine sechste Endrunde als Nummer eins.

Ein weiterer Grund zur Freude im DFB-Team ist die Rückkehr der Champions-League-Helden rund um Offensiv-Star Kai Havertz. Bundestrainer Joachim Löw kann bei der EM-Generalprobe gegen die Letten auch auf die vier in England spielenden Champions-League-Finalisten in seinem Kader zurückgreifen. "Das ist geklärt", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff am vergangenen Samstag im Trainingslager in Seefeld.

Das Chelsea-Trio Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Timo Werner sowie Ilkay Gündogan von Manchester City durften am Sonntag mit den weiteren 22 Nationalspielern aus dem Trainingslager in Tirol nach Deutschland reisen, ohne dort in Quarantäne zu müssen.

Hiobsbotschaft für Goretzka

Bayern-Star Leon Goretzka hingegen wird sowohl den Lettland-Test als auch den EM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Weltmeister Frankreich am 15. Juni verpassen. "Er wird fürs erste Spiel wohl nicht infrage kommen", sagte Bundestrainer Joachim Löw vor dem heutigen letzten Test gegen Lettland. Der Mittelfeld-Motor hat nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel seit fast vier Wochen keine Spielpraxis und verpasste zudem das Abschlusstraining. Goretzkas' Fehlen macht die taktischen Probleme innerhalb des DFB-Teams größer, da er als Antreiber im Mittelfeld gesetzt war.

Löw setzt seine Stars dennoch unter Druck und will von Taktik-Diskussionen nichts wissen: "Es ist egal, ob wir Dreier-oder Viererkette spielen, wer nicht aggressiv anlaufen kann, der er ist fehl am Platz."