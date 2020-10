Corona-Alarm vor WM-Quali - Peru-Kicker positiv getestet

Peruanische Spieler vor WM-Quali positiv auf Corona getestet - Zwei Stürmer bisher ohne schwere Symptome.

Einen Tag vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Brasilien sind zwei peruanische Nationalspieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Stürmer Raúl Ruidíaz und Alex Valera hätten sich mit dem Virus infiziert, teilte der peruanische Fußballverband am Montag mit. Beide Spieler zeigten bisher keine schweren Symptome.

Peru leidet besonders stark unter der Corona-Pandemie: Gemessen an der Bevölkerungszahl sterben in keinem Flächenstaat der Erde so viele Menschen an der Krankheit Covid-19 wie in Peru.

In der Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar trifft die peruanische Nationalmannschaft am Dienstag in Lima auf Brasilien. Der fünfmalige Weltmeister hatte in der vergangenen Woche vor heimischer Kulisse Bolivien mit 5:0 geschlagen. "Die peruanische Auswahl steht fest zu ihrem Vorhaben, den Gegner am Dienstag zu besiegen", hieß es nun in der Mitteilung des Fußballverbandes von Peru.