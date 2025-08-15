Cup-Blamage für "Ösi"-Klub Bremen, Querfeld schießt Berlin weiter

Leopold Querfeld hat sich beim souveränen 5:0-Auswärtssieg von Union Berlin beim deutschen Fußball-Regionalligisten FC Gütersloh am Freitag in der 1. DFB-Pokal-Runde in die Schützenliste eingetragen.

Der Abwehrspieler traf nach einem verlängerten Eckball seines ÖFB-Kollegen Christopher Trimmel aus kurzer Distanz zum 2:0 (34.). Bereits zu Ende ist der Bewerb für Werder Bremen, wieder einmal war mit dem Finalisten der vergangenen Saison gegen Arminia Bielefeld Endstation.

Isiah Young avancierte in der dritten Minute der Nachspielzeit mit dem einzigen Treffer für den Zweitliga-Aufsteiger zum Matchwinner. Die Gäste aus Bremen mussten im ersten Pflichtspiel unter Neo-Trainer Horst Steffen nach einer Gelb-Roten Karte gegen Leonardo Bittencourt (54.) den Großteil der zweiten Hälfte in Unterzahl spielen. Kapitän Marco Friedl stand genauso wie Maximilian Wöber und Marco Grüll in der Startelf. Bei den Siegern kam Florian Micheler nicht zum Zug. In der vergangenen Saison hatte Bielefeld die Bremer noch als Drittligist im Viertelfinale überraschend mit 1:2 aus dem Pokal geworfen.

Bei Union Berlins Sieg leitete Kapitän Trimmel einen weiteren Union-Treffer mit einem Corner ein. Der Routinier spielte genauso wie Querfeld im Team des Bundesligisten durch. Bayer Leverkusen bezwang bei der Pflichtspielpremiere von Trainer Erik ten Hag die SG Sonnenhof Großaspach mit 4:0. Die Partie hatte nach knapp 20 Minuten aufgrund eines Gewitters für rund 40 Minuten unterbrochen werden müssen.