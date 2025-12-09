Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
DARUM wird die Champions League heute schon am Nachmittag angepfiffen
© Getty

Spezialfall

DARUM wird die Champions League heute schon am Nachmittag angepfiffen

09.12.25, 09:23
Teilen

Die Champions League überrascht Fans diesmal mit einer besonders frühen Anstoßzeit. Grund dafür ist die deutliche Zeitverschiebung, die das Duell in Kasachstan beeinflusst. 

Die Champions-League-Partie zwischen Qairat Almaty und Olympiakos Piräus startet an diesem Dienstag bereits um 16.30 Uhr MESZ. Diese ungewöhnlich frühe Anstoßzeit ist laut Quelle einmalig und ergibt sich aus der Zeitverschiebung zwischen Mitteleuropa und Kasachstan. Almaty liegt vier Stunden voraus, und auch in Astana gilt derselbe Zeitunterschied.

Zeitverschiebung als Hauptgrund

Würde das Spiel wie viele andere Partien um 21 Uhr beginnen, wäre es in Astana bereits 1 Uhr nachts – völlig unzumutbar für Spieler und Fans. Selbst ein Anpfiff um 18.45 Uhr würde am Spielort 22.45 Uhr bedeuten und damit gegen die UEFA-Statuten verstoßen, das ein Startzeitfenster bis maximal 22 Uhr erlaubt.

Verschobene Spiele im Winter

Der Klub aus Kasachstan erklärte zuvor, dass winterliche Bedingungen in Almaty den Spielbetrieb erschweren: „Die Erfahrung mit Spielen im Winter im Zentralstadion von Almaty zeigt, dass niedrige Temperaturen, das Fehlen eines Daches und die Gefahr von Schneefällen die Bedingungen für die Fans erheblich erschweren und die Pflege des Spielfelds erschweren.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden