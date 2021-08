Der historische Transfer-Sommer

Alaba, Grealish, Messi, Ronaldo und Co. - im Transferfenster dieses Sommers ging es rund.

Fast ausschließlich Spiele vor leeren Rängen, regelmäßige Corona-Tests - die vergangene Saison brachte dem Fußballsport Millionen-Einbußen. Deshalb auch am Transfermarkt kürzertreten? Fehlanzeige! Wenn heute das Transferfenster schließt, geht einmal mehr ein fulminanter Wechselsommer zu Ende.

Vor allem Englands Topklubs griffen tief in die Tasche. 117 Millionen Euro überwies Manchester City an Aston Villa und machte Jack Grealish damit zum Rekordtransfer der Premier League. Auch Chelsea knackte für einen einzigen Spieler die 100-Millionen-Marke: Romelu Lukaku kam um 115 Mio. Euro von Inter.

Premier League zeigt sich spendabel

Auch der drittteuerste Wechsel erfolgte auf die Insel: Dortmunds Jadon Sancho übersiedelte um 85 Mio. Euro zu Manchester United. Die Premier League ist damit mit der unangefochtene Ausgaben-Kaiser des Sommers. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe wurden 1,11 Milliarden Euro bezahlt. Zum Vergleich: Dahinter haben die Serie A mit "nur" knapp 491,14 Mio. und die deutsche Bundesliga mit 367,77 Mio. Euro ordentlich Respektabstand. Für den größten Wirbel sorgten aber zweifelsohne die zwei Besten der Welt: Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.

Messi und Ronaldo wurden zu Schnäppchen

Kurioserweise flossen für die beiden keine Mega-Beträge, ganz im Gegenteil: Der Argentinier und der Portugiese wurden zum Schnäppchen! Nach Messis Vertragsende beim FC Barcelona schlug Paris Saint-Germain ablösefrei zu. Ronaldo schloss sich mit einem Jahr Restvertrag bei Juventus Manchester United an. Laut englischen Medien überweisen die "Red Devils" für den fünffachen Weltfußballer aber nur 15 Millionen Euro, die durch diverse Boni auf 23 Millionen ansteigen können. Zugegeben: Zukunftsaktien sind Messi (34) und Ronaldo (36) keine mehr. Dafür aber Garanten für einen wahren Hype in Frankreich und England -inklusive explodierender Verkaufszahlen für deren Trikots!

Und für die Klubs spielt schließlich nicht nur die Ablöse eine Rolle, sondern auch die Gehälter. Und da fallen die beiden Giganten sehr wohl ins Gewicht. Messi soll bei PSG rund 35 Millionen Euro pro Jahr kassieren -netto wohlgemerkt. Ronaldo dürfte ein Jahresgehalt von etwa 29 Millionen Euro abcashen.

Real greift für ÖFB-Star Alaba tief in die Tasche

Auch ÖFB-Star DavidAlaba wurde Teil des Wechselkarussells -und des Millionenspiels. Real Madrid musste nach dem Ende seines Vertrags zwar keinen Cent an die Bayern zahlen. Der 29-Jährige stieß mit seinem Wechsel dennoch in neue Sphären vor. Die Verhandlungen mit den Bayern waren bekanntlich an den Gehaltsvorstellungen Alabas gescheitert. Die Madrilenen lassen sich seine Dienste einiges kosten: Wie Der Spiegel enthüllte, kassiert Alaba ein Grundgehalt von 19,47 Mio. Euro pro Saison. Für seine Unterschrift kamen noch einmalig 17,7 Mio. Euro Handgeld oben drauf. Dazu sollen 5,2 Mio. Euro an Berater Pini Zahavi und 6,3 Mio. an Alabas Vater George gef lossen sein.

Kritik von Barça-Trainer: »Zahlen absurd«

Während die Mega-Transfers die Augen der Fans zum Leuchten bringen, gibt es auch kritische Stimmen. Etwa von Barcelona-Trainer Ronald Koeman: "Diese Zahlen sind absurd. Es ist verrückt, in dieser Situation so viel zu zahlen", sagte der Niederländer in Bezug auf die Corona-Verluste. Nach jahrelanger Missw irtschaf t wurde Barça zum Sparen verdonnert, musste etwa Messi ziehen lassen. Koemans Lösung: "Wir arbeiten mit jungen Spielern." Einer davon: Rapid-Leihgabe Yusuf Demir.