2:1 - Gladbach biegt Freiburg

Im späten Abendspiel setzte sich Borussia Mönchengladbach gegen Freiburg nach 0:1-Rückstand am Ende 2:1 durch.

Freiburg ging zwar bereits nach zehn Minuten durch Sallai in Führung. Doch nach der Pause drehte Gladbach das Spiel: Thuram (53., 60.) schlug im Doppelpack zu und sicherte den 2:1-Erfolg. Bitter für Freiburg: Ein vermeintlicher Treffer zum 2:2 Sekunden vor Schluss zählte wegen einer Abseitsstellung nicht.

Lainer spielte bei der "Fohlen"-Elf durch, Hannes Wolf blieb nach der Pause in der Kabine. Valentino Lazaro kam erst in der 82. Minute ins Spiel. Bei Freiburg wurde Philipp Lienhart in der 69. Minute ausgetauscht. Gladbach rückte bis auf vier Punkte an den Fünften Dortmund heran, Freiburg rutschte vorerst auf Platz neun ab.