5:2: Dortmund bleibt an den Bayern dran

Borussia Dortmund bleibt dank eines Sieges daheim gegen Gladbach an den Bayern dran und hält den Titelkampf weiter offen.

Mit dem höchsten Sieg unter Trainer Thomas Tuchel hält der FC Bayern Kurs auf den nächsten Titelgewinn in der deutschen Fußball-Bundesliga. Angeführt von Startelf-Rückkehrer Thomas Müller und dem starken Doppeltorschützen Serge Gnabry bejubelten die Münchner am Samstag eine 6:0-Torparade gegen den stark abstiegsbedrohten FC Schalke 04. Weiter nur einen Zähler dahinter lauert Borussia Dortmund, der Verfolger gewann gegen Borussia Mönchengladbach mit 5:2.

Ohne Oliver Glasner beendete Eintracht Frankfurt seine monatelange Ergebniskrise. Die Hessen besiegten Mainz klar mit 3:0. Der nach einer Roten Karte gesperrte Glasner sah aus einer Loge zu, wie sein Team den ersten Liga-Erfolg seit Mitte Februar einfuhr. Daichi Kamada (19./Elfmeter), Aurelio Buta (40.) und Randal Kolo Muani (59.) trafen für den Pokalfinalisten, der die Hoffnung auf einen europäischen Platz über die Liga wahrte. Glasner, dessen Abschied zum Saisonende unter der Woche offiziell wurde, wurde von seinem Assistenten Michael Angerschmid vertreten.

Union Berlin siegt gegen Freiburg

Im Rennen um die Champions-League-Plätze setzte sich Union Berlin von Verfolger Freiburg mit einem 4:2-Heimsieg ab. Christopher Trimmel wurde bei Union vor Anpfiff für sein 300. Pflichtspiel in den Reihen der Berliner geehrt. Der VfL Bochum holte sich im Abstiegskampf durch das 3:2 gegen Augsburg drei wichtige Punkte. Hoffenheim muss nach dem 1:2 in Wolfsburg wieder um den Klassenverbleib bangen.

Müller brachte die Bayern, die der elften Meisterschaft in Folge entgegenstreben, in der 21. Minute verdient in Führung. Nach dem Foul von Schalkes Cedric Brunner im Strafraum an Jamal Musiala erhöhte Joshua Kimmich (29.) vom Elfmeterpunkt. Nach der Pause war Gnabry (50., 65.) zweimal erfolgreich, auch der eingewechselte Mathys Tel (80.) und Noussair Mazraoui (92.) trafen. Die offensiv fast nicht existenten Schalker rutschten auf den Relegationsrang ab.

Dortmund siegt klar gegen Gladbach

Donyell Malen (5.), Jude Bellingham (18./Elfmeter) und Sebastian Haller (20., 32.) sorgten in Dortmund schon in etwas mehr als einer halben Stunde für klare Verhältnisse. Nach Wiederbeginn betrieben Ramy Bensebaini (75./Elfmeter) und Lars Stindl (86.) Ergebniskosmetik, ehe Dortmunds Giovanni Reyna (95.) den Schlusspunkt herbeiführte. Bei den Gladbachern wurde Hannes Wolf zur Pause ausgetauscht, Stefan Lainer spielte als Rechtsverteidiger durch. Die sechs Partien unbesiegten Dortmunder treten im Saisonfinish noch in Augsburg und gegen Mainz an, die Bayern spielen noch gegen Leipzig und in Köln.

Kevin Behrens (5.) brachte Union im Millionen-Spiel um die Champions League gegen Freiburg auf Kurs, Sheraldo Becker (36.) erhöhte und feierte seinen Treffer im Anschluss mit einer Maske des Superhelden Spiderman. Er sah dafür die Gelbe Karte. Nur zwei Minuten später traf der Offensivspieler erneut. Manuel Gulde (56.) und Vincenzo Grifo (70./Foulelfmeter) ließen die ohne den erkrankten Philipp Lienhart angetretenen Freiburger wieder hoffen, ehe Aissa Laidouni (80.) für Union traf. Michael Gregoritsch kam bei Freiburg nach der Pause ins Spiel.