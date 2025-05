Ab in den Süden! Bayerns Party-Boys rocken Ibiza

Der FC Bayern erobert Ibiza!

Ab in den Süden! Wie ließe sich der 34. Meistertitel der Vereinsgeschichte gebührender feiern, als auf der Partyinsel Ibiza? Genau das haben die Stars des FC Bayern jetzt auch gemacht. Laut "Bild" machten sich Goalie-Ikone Manuel Neuer, die scheidende Vereinslegende Thomas Müller und eine Gruppe von weiteren Stars aus München mit dem Privatjet auf den Weg. Dabei scherzte Neuer: "Wir fliegen ins Trainingslager." Müller legte nach: "Wir sind ja Profis."

Auch ÖFB-Star Laimer mit dabei

Nicht nur die Meisterschaft gibt es für die Bayern zu zelebrieren. Der Trip ist in einer Weise auch eine Abschiedsfeier für Müller. Nach 25 Jahren an der Säbener Straße gab es für den 35-Jährigen keine Vertragsverlängerung. Die Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) bestreitet der Stürmer-Star noch mit den Bayern, dann trennen sich ihre Wege.

Neben Müller und Neuer sollen sich laut "Bild" auch Harry Kane, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Raphael Guerreiro und Jonas Urbig sowie Aleksandar Pavlovic, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Eric Dier und ÖFB-Star Konrad Laimer der Reisegruppe angeschlossen haben. Dabei findet der Kurztrip nun allerdings erst später als geplant statt.

Nach Eberl-Verbot gab es jetzt grünes Licht

Ursprünglich wollten Müller und Co. bereits am vergangenen Wochenende nach Ibiza reisen, als man sich vom Sofa aus zum Meister kürte. Allerdings gab es kein grünes Licht - immerhin waren zu diesem Zeitpunkt noch zwei Spieltage zu absolvieren. So erklärte Sportvorstand Max Eberl: "Ich finde, es gehört sich nicht. Wenn wir schon Meister sind, gibt es andere Vereine, die kämpfen noch, und ein Wettbewerb läuft."

Einer jener Vereine, bei dem es am letzten Spieltag am Samstag (15.30 Uhr, live Sky) noch um einiges geht, ist die TSG Hoffenheim. Die Mannschaft von Ex-Sturm-Coach Christian Ilzer kämpft bis zum Schluss gegen den Abstieg an, trifft dabei auf die bayrische Partytruppe.