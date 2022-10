Der deutsche Rekordmeister ist auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer.

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski spielt der FC Bayern München derzeit ohne klassischen Mittelstürmer. Trainer Julian Nagelsmann improvisiert daher mit Gnabry oder Mané als 9, eine dauerhafte Lösung ist aber nicht in Sicht.

Im Sommer könnte der deutsche Rekordmeister nun einen echten Starstürmer nach München holen. Nachdem zuletzt über eine Verpflichtung von Harry Kane spekuliert wurde, soll nun Lautaro Martínez ganz oben auf der Wunschliste stehen. Der Argentinier spielt seit 2018 für Inter Mailand und konnte bisher bereits 77 Tore für die Nerazzurri erzielen.

© Getty ×

Martínez' Berater Alejandro Camano heizt die Gerüchte nun weiter an. Gegenüber TyC Sports sagt er: „Ich bin von den Bayern-Gerüchten nicht überrascht. In Zukunft kann alles passieren.“ Der 25-Jährige steht allerdings noch bis Juni 2026 in Mailand unter Vertrag, sein Marktwert wird auf 75 Millionen Euro geschätzt.