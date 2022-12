Bayern-Schock: Saisonende für Manuel Neuer

Hiobsbotschaft für Manuel Neuer und den FC Bayern. Nach dem WM-Aus wollte er beim Skitourengehen den Kopf frei bekommen. Die Folge: Bei einem Sturz zog sich der Torhüter einen Unterschenkelbruch zu.

Manuel Neuers Pechsträne reißt nicht ab. Nachdem er als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft zum zweiten Mal in Folge bei der WM in der Gruppenphase Endstation war, wollte er einige Tage abschalten um den Kopf frei zu bekommen. Dafür plante der Bayern-Goalie in seinem Urlaub eine Ski-Tour. Doch dort passierte das nächste Unglück: Er stürzte und zog sich einen Unterschenkelbruch zu. Das teilte der 36-Jährige via Instagram mit.

Die Saison ist für damit beendet. Schon vor der Weltmeisterschaft fiel er wochenlang wegen einer Schulter-Verletzung aus, wurde bei den Münchnern von Sven Ulreich vertreten. Ob der deutsche Tabellenführer jetzt am Transfermarkt aktiv wird und einen Ersatzmann holt bleibt abzuwarten. Ulreich war ein guter Vertreter, ob das für die ambitionierten Ziele des Serienmeisters reicht? Immerhin ist der Titel und Triumph im DFB-Pokal eigentlich das Minimalziel, der Fokus liegt natürlich auf dem Gewinn der Champions League, da braucht es auch im Kasten einen Weltklasse-Mann. Eine Rolle, die Kapitän Manuel Neuer als Führungsspieler stets erfüllt hat. Das kann den Bayern jetzt fehlen.