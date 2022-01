Bayern: Star-Trio soll verlängern

Der FC Bayern München will seine Leistungsträger Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller halten.

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn will die Routiniers Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller weiter an den Club binden. Alle drei seien "Größen des Vereins", merkte Kahn am Mittwoch bei einer Interviewrunde an. Zuletzt war über eine baldige Vertragsverlängerung von Neuer (35), dessen Arbeitspapier bis Juni 2023 datiert ist, um zwei Jahre spekuliert worden. Die Verträge von Müller (32) und Weltfußballer Lewandowski (33) laufen ebenfalls bis ins Jahr 2023.

Lewandowski sei "ein absolutes Phänomen", meinte Kahn. Er sei jede Saison für 25, 30 oder wahrscheinlich noch mehr Tore gut. "Natürlich werden wir alles dran setzen, dass wir Robert möglichst lange noch bei uns halten können." Wiederholt wurde auch über Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland als möglicher Nachfolger für Lewandowski spekuliert. Er wolle nicht über Spieler anderer Vereine sprechen, sagte Kahn.