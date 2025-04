Bayern wollen nach CL-Aus in Liga zuschlagen

Nach dem bitteren Königsklassen-Aus gegen Inter geht es für die Bayern gegen Heidenheim im Ligaalltag weiter.

Für Leader Bayern, der am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) bei Abstiegskandidat Heidenheim antritt ist die Ausgangslage klar. Fünf Runden vor Schluss steuern die Münchner auf ihren 34. Meistertitel zu.

Nachdem der Traum vom "Finale dahoam" in der europäischen Königsklasse geplatzt ist, liegt der Fokus der Bayern ganz auf den nationalen Aufgaben. "Wir können nicht zulassen, dass dieses Ausscheiden unsere Saison ruiniert", sagte Stürmer-Star Harry Kane, der noch immer auf die erste große Vereinstrophäe seiner Karriere wartet. "Wir haben die Chance, den Titel in der Bundesliga zurückzuerobern. Das ist wichtig, besonders nach der letzten Saison. Wir müssen am Samstag bereit sein und wieder in die Spur kommen", erklärte der 31-jährige Engländer.

Ein Sieg des Clubs von ÖFB-Nationalspieler Konrad Laimer beim Liga-16. Heidenheim sollte - trotz aller Verletzungssorgen - eigentlich Formsache sein. Im Kampf um die Meisterschaft hat die Truppe von Trainer Vincent Kompany einen komfortablen Vorsprung von sechs Zählern auf Leverkusen, das am Sonntag bei St. Pauli gastiert, und könnte bereits Ende April als Meister feststehen. Sollte der Polster aber im Finish noch verspielt werden, dann "ist es wieder eine schlechte Saison", warnte Joshua Kimmich.