Nach der Pokal-Gala die Ernüchterung: Die Abreise des FC Bayern aus Bremen wird wegen einer einer Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg verzögert.

Am Mittwochabend zündeten die Bayern ein wahres Tor-Feuerwerk beim 12:0-Sieg gegen den Bremer SV in der ersten Runde des DFB-Pokals. Nun müssen die Münchner ausgerechnet wegen eines explosiven Grundes auf die Abreise aus der Hansestadt warten. Laut der "Bild" wird nämlich seit 11:30 Uhr in der Nähe des Bremer Flughafens eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg entschärft, die am Mittwoch bei Sondierungsarbeiten entdeckt wurde.

Aus diesem Grund ist das Gebiet großflächig abgesperrt - Flüge sind derzeit nicht möglich!

Ursprünglich hatten die Bayern vor mit zwei Flugzeugen um 12.30 Uhr zu starten. Dazu jedoch kam es nicht. So muss der Bayern-Tross aktuell im Hotel verharren bis Entwarnung gegeben wird. Weiter wird berichtet, dass die Bayern trotz Verzögerung noch am Donnerstag gen München aufbrechen werden.

Bekanntes Szenario für Bayern

Kurios: Vor nicht allzu langer Zeit musste der deutsche Rekordmeister schon einmal auf seinen Abflug am Flughafen warten. Bereits im Februar saß die Mannschaft auf dem Rollfeld des Berliner Flughafens BER fest, als sie nach dem Gastspiel bei Hertha BSC (1:0) zur Klub-WM nach Katar aufbrechen wollte.

Da jedoch zur Zeit des Abflugs ein Nachtflugverbot galt, musste der Reisetross bis morgens um 6.52 Uhr im Flieger verharren, ehe es losging.