50 Mio. Ablöse: Bundesligist bricht eigenen Transferrekord

Jetzt ist der Deal durch. RB Leipzig konnte sich mit PSG über ein Deal für Xavi Simons einigen.

Dafür brechen die Leipziger ihren bisherigen klubeigenen Transferrekord. Der unterschriebene Vertrag ist bis 2027 datiert.

Extreme Boni

Für die Dienste des niederländischen Zauberers ist für die Sachsen 50 Millionen Euro wert. Es wurde auch ein Bonuspaket ausgemacht, wodurch die gesamte Summe auf 80 Millionen Euro steigen kann. Mit diesem Transfer überbieten die Bullen ihren eigenen Rekord. Damals holten sie Loïs Openda (23) für 40 Millionen Euro.

RB Leipzig verpflichtet #Xavi ????



Der 21-jährige Offensivspieler absolvierte als Leihspieler bereits 60 Pflichtspiele für die Roten Bullen.



Jetzt hat sich #RBL mit @PSG_inside über einen festen Transfer von @xavisimons geeinigt. — RB Leipzig (@RBLeipzig) January 30, 2025

Der Sportchef Marcel Schäfer erklärt die Verpflichtung: "Wir haben lange an einer Möglichkeit gearbeitet, diesen sportlich und wirtschaftlich sehr guten Transfer zu realisieren. In den vergangenen Tagen ging dann plötzlich eine Tür auf, und diese Chance konnten wir nutzen. Unsere Budget- und Transferleitplanken haben Bestand. Die Klarheit, dass Xavi nun unser Spieler ist, freut uns sehr – wir halten nun alle Trümpfe in der Hand. Xavi hat sich bei uns extrem gut entwickelt und unterstrichen, dass RB Leipzig der richtige Klub für junge Ausnahmespieler ist. Unser gemeinsamer Fokus liegt nun ausschließlich darauf, unsere Ziele in der Rückrunde zu erreichen."

"Fühle mich wohl"

Xavi ist über die Einigung auch glücklich: "Ich habe immer betont, dass ich mich in Leipzig sehr wohlfühle und fühle mich durch die große Wertschätzung, die ich im Klub erfahre, geehrt. In den kommenden Wochen und Monaten kann ich alles mit klarem Kopf unseren gemeinsamen Zielen unterordnen: Wir wollen uns zum siebten Mal in Folge für die Champions League qualifizieren und im DFB-Pokal nach Berlin reisen – nur das zählt jetzt."