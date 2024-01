Bayern im Hinrundenfinale schwer unter Druck

Die Bundesliga kehrt am Freitagabend (20.30 Uhr/live DAZN & Sat.1.) mit dem 17.Spieltag aus der Winterpause zurück. Dabei trifft der Tabellenzweite Bayern München, in einem Spiel, in dem das Gedenken an den verstorbenen "Kaiser" Franz Beckenbauer (†78) im Mittelpunkt steht, auf TSG Hoffenheim

Auf der Suche nach dem letzten Feinschliff für das Jahr 2024 konnten weder die Münchner gegen Basel (1:1) noch die Sinsheimer gegen Augsburg (0:1) überzeugen. Dennoch verabschiedete sich die Truppe von Trainer Thomas Tuchel im Dezember mit zwei Pflichtspiel-Siegen in Richtung Winterpause. Zudem liegt der deutsche Rekordmeister im Meisterrennen mit vier Punkten Rückstand (38) bei einem Spiel weniger in absoluter Schlagdistanz auf Sensationsteam Bayern Leverkusen (42).

Der emotionalste Jahresauftakt aller Zeiten

Der erste Dreier des Jahres wird aber keine leichte Aufgabe für die Münchner. Da mit dem TSG die drittbeste Auswärtsmannschaft im bisherigen Saisonverlauf in der Allianz Arena zu Gast ist. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo hat von den bisherigen acht "Dienstreisten" gleich fünf davon siegreich abgeschlossen. Eine endete mit einem Remis und nur zwei gingen verloren. Dem 46-Jährigen ist jedoch bewusst, dass in der ersten Partie nach dem Tod von "Kaiser" Franz Beckenbauer eine Ausnahmesituation herrschen wird.

"Das erste Spiel in München nach seinem Tod wird sicher ein sehr emotionaler Moment für das ganze Stadion und die komplette Fußball-Welt. Er war eine Welt-Persönlichkeit. Er war ein Name und eine Persönlichkeit im Fußball. Ihn hat die ganze Welt gekannt, darum ist es für die ganze Welt ein trauriger Moment ", sagte Matarazzo, der sein Tream trotz des emotionalen Jahresauftaktes relativ normal auf das Gastspiel beim Rekordmeister vorbereiten will. "Ich glaube, sobald das Spiel läuft, gehe ich davon aus, dass die Jungs voll in ihrem Tunnel sind", fügte der 46-Jährige an.

Laimer wieder fit

Vor Weihnachten gab es bei den Münchnern große Personalrot. Rechtzeitig zum ersten Heimspiel des Jahres melden sich aber alle Profis wieder fit. Auch ÖFB-Nationalspieler Konrad Laimer, der in der Schweiz mit leichten Kniebeschwerden gefehlt hatte, mischte beim Training am Dienstag wieder fleißig mit. Wegen dem Einsatz beim Asien-Cup muss Tuchel jedoch auf den Abwehr-Riesen Minjae Kim verzichten.

"Für die Rückrunde haben wir uns jede Menge vorgenommen. Sowohl in der Champions League, als auch in der Bundesliga. Durch die starken Leistungen von Bayer Leverkusen in der Hinrunde sind wir aktuell in der etwas ungewohnten Rolle des Jägers", schrieb Bayern-Oldie Thomas Müller in seinem Newsletter. Einiges vorgenommen hat sich auch Starstürmer Harry Kane. Denn Robert Lewandowski Hinrundenrekord von 22 Treffern ist für "King Kane" in absoluter Reichweite. Nur mehr ein Treffer fehlt dem Engländer um mit dem Polen gleichzuziehen.

Nach dem Pflichtspielstart im neuen Jahr absolvieren die Münchner vom 14. bis 18. Januar dann ein Trainingscamp in Faro (Portugal). Sehr zur Freude der Spieler, die in den letzten Tagen bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt kaum zum Schwitzen kamen. Am Sonntag, 21. Januar, gastiert dann der SV Werder Bremen in München.