Glasner lässt die Bayern zittern

Der Rekordmeister will in Frankfurt heute (18.30) eine Rechnung begleichen.

"Es war tabellarisch ein wichtiger Sieg", stellte Bayern-Coach Julian Nagelsmann nach dem 4:1 gegen Fürth klar. Die Münchner sind nach einem 2:4 gegen Bochum und dem 1:1 in der Königsklasse gegen Salzburg wieder in der Spur, führen die Liga sechs Punkte vor Dortmund an. Heute (ab 18.30 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) soll bei Frankfurt und ÖFB-Coach Oliver Glasner der nächste Dreier her.

Doch höchste Vorsicht ist geboten! Die letzten zwei direkten Duelle gingen jeweils 2:1 an die Eintracht. Auf der anderen Seite kassierte Frankfurt beim 0:1 gegen Köln die dritte Pleite aus den letzten vier Liga-Spielen. "Wir wissen, dass die vergangenen Spiele nicht das Gelbe vom Ei waren", sagt Glasner. Trotzdem traut er seinen Team etwas gegen den Rekordmeister zu: "Wenn wir gegen den FC Bayern gewinnen wollen, muss viel zusammenpassen. Bayern erspielt sich, egal gegen welche Mannschaft, drei bis vier Chancen pro Spiel. Da braucht es einen Torwart, der auch mal einen unhaltbaren Schuss hält. Wir werden versuchen, diesen Offensivdrang des Gegners selbst offensiv auszunutzen."

Hinteregger lässt Bayern zittern - Sabitzer vor Aus?

Mit ÖFB-Legionär Martin Hinteregger hat Glasner den großen Bayern-Schreck in seinen Reihen. Er traf gegen die Münchner schon vier Mal -so oft wie gegen keinen anderen Verein. Bayern-Sürmer Robert Lewandowski greift heute nach einem Rekord. Der Stürmer hält bei 16 Auswärtstoren. 17 sind die Bestmarke. ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer muss Werbung in eigener Sache betreiben. Der 27-Jährige soll trotz Vertrages bis 2025 vor dem Aus bei den Bayern stehen. Gegen Fürth durfte er zumindest einmal wieder von Beginn an ran.