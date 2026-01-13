Stuttgart besiegte Frankfurt 3:2 - Kein Match in Hamburg

Der VfB Stuttgart hat den 17. Bundesliga-Spieltag mit einem 3:2-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt eröffnet. Das Parallelspiel zwischen HSV und Bayer Leverkusen wurde wetterbedingt abgesagt.

Der VfB Stuttgart besiegte Eintracht Frankfurt am Dienstag daheim in einer rasanten Partie mit 3:2. Die Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen wurde indes kurzfristig abgesagt. Als Grund nannte die Deutsche Fußball Liga (DFL) "wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Dachs des Volksparkstadions".

© Getty

Kristensen bringt Frankfurt früh in Führung

Zur Sache ging es dafür in Stuttgart, wo der Ex-Salzburger Rasmus Kristensen die Gäste früh in Führung brachte. Ermedin Demirovic (27.) und Deniz Undav (35.) drehten aber noch vor der Pause das Match zugunsten des VfB. Der Marokkaner Ayoube Amaimouni-Echghouyab erzielte in der Schlussphase das 2:2 für die Frankfurter (80.).

Narteys erster Treffer entscheidet

Doch der Däne Nikolas Nartey ließ mit seinem ersten Bundesligatreffer am Ende die Gastgeber jubeln (87.). Der VfB schob sich mit nun 32 Punkten zumindest vorübergehend auf Rang drei vor, während die Eintracht sechs Zähler dahinter Siebenter ist. Das abgesagte Spiel in Hamburg wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.