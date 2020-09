Corona-Alarm: Bayern-Star in Quarantäne

Damit müssen die Münchner beim Saisonauftaktspiel gegen Schalke auf ihn verzichten müssen.

Kingsley Coman nimmt nach einem Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person aus seinem Umfeld derzeit nicht am Trainingsbetrieb des FC Bayern München teil. Der 24-jährige Offensivspieler des Fußball-Champions-League-Siegers befindet sich laut Vorgaben des Robert-Koch-Instituts in häuslicher Quarantäne. Das teilte der Arbeitgeber von ÖFB-Star David Alaba am Dienstagabend mit.



Ein bei Coman am Sonntag vorgenommener Corona-Test sei negativ ausgefallen. Während der Quarantäne werde sich der Franzose mit Cybertraining fit halten. Der deutsche Rekordmeister bestreitet das Auftaktspiel der neuen Bundesliga-Saison am Freitag (20.30 Uhr) gegen Schalke 04.