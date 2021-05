Der deutscher Hauptstadtclub setzt auf Beständigkeit und setzt weiter auf die Dienste des Ungarn.

Pal Dardai bleibt Trainer des deutschen Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Das gab der Club am Sonntag bei einer digitalen Mitgliederversammlung bekannt. Der 45-jährige Ungar war Ende Jänner zum zweiten Mal nach 2015 vom Jugendcoach zum Cheftrainer befördert worden. Der Bundesliga-Rekordspieler der Berliner führte das Team daraufhin zum Klassenerhalt. Zuletzt war dennoch über eine Rückkehr in die Jugendabteilung spekuliert worden.

"So wie es aussieht, gehen wir zusammen in die neue Saison. Arbeit und Fleiß werden da sein", sagte Dardai in einer Video-Botschaft. Die Ambitionen des Hauptstadtclubs sind nicht zuletzt aufgrund der Investitionen von Geldgeber Lars Windhorst groß. Dardai soll die Berliner perspektivisch in die obere Tabellenhälfte und ins internationale Geschäft führen.