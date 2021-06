Das ist die Streichliste der Bayern

Den FC Bayern könnte in diesem Sommer zahlreiche Abgänge verbuchen - ein Weltmeister wird in München nicht mehr gebraucht.

Bei den Bayern wird sich in der kommenden Saison einiges ändern! Neo-Trainer Julian Nagelsmann soll eine schlagkräftige Truppe zur Verfügung gestellt bekommen, um in der neuen Spielzeit im Kampf um die Champions League sowie auf nationaler Ebene konkurrenzfähig zu bleiben. Der Kader des deutschen Rekordmeisters soll nun ordentlich "ausgemistet" werden. Abgänge wie David Alaba (zu Real Madrid) und Jerome Boateng (Vertragslos - Ziel unbekannt) stehen derweil Neuzugängen Dayot Upamecano von RB Leipzig und Oumar Richards vom englischen Zweitligisten Reading gegenüber. Die Planungen an der Säbener Straße sind allerdings längst nicht abgeschlossen.

Doch auch die sonst so finanzkräftigen Bayern müssen erst einmal Spieler abgeben und Profis von der Gehaltsliste streichen bevor man in neues Personal investieren kann. Neue Spieler mit hohem Grundgehalt, selbst wenn sie ablösefrei kämen, sind nicht mit dem Budget des diesjährigen deutschen Meisters vereinbar. Denn die Bayern mussten im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatzverlust von sage und schreibe 150 Millionen Euro hinnehmen.

Tolisso auf Abstellgleis

Bei den Verkaufskandidaten schreckt man nicht einmal vor einem amtierenden Weltmeister zurück. Der zentrale Mittelfeldmann Corentin Tolisso, der zwar von Frankreich überraschend für die EM nominiert wurde, steht bei den Bayern nun auf dem Abstellgleis. Sein Vertrag läuft noch bis 2022. Landsmann Bouna Sarr dürfte es ähnlich ergehen. Beim Rechtsverteifdiger kann man sich auch eine Leihe vorstellen.

Leihrückkehrer Mickaël Cuisance, Adrian Fein oder Joshua Zirkzee dürfen ebenso weg. Talent Leon Dajaku wird noch ein weiteres Jahr bei Union Berlin "geparkt". Ungewiss ist die Zukunft von Verteidiger Niklas Süle. Der Vertrag des Innenverteidigers ist bis 2022 datiert. Der deutsche Nationalspieler ist ein Fan der englischen Premier League. Nur noch in diesem Sommer könnten die Münchner eine Ablösesumme kassieren. Der vertragslose Verteidiger Jerome Boateng hält sich derzeit in Dubai fit, will weiter in Europa spielen, bei einem Verein auf Champions-League-Niveau.