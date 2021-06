Rummenigge verlässt vorzeitig den FC Bayern

Ein weitere Bayern-Ära endet. Rummenige löst seinen Vertrag beim FC Bayern bis Ende Juni auf.

Karl-Heinz Rummenigge hat den Verein als Spieler sowie als Chef geprägt wie sonst nur Bayern-Legenden wie Franz Beckenbauer (75) und Uli Hoeneß (69). Der Chef der Rekordmeister hatte noch einen Vertrag beim FC Bayern bis 31.12.2021. Jetzt hat er die vorzeitige Vertragsauflösung unterschrieben. Damit hat ab Beginn des Juli der "Titan" Oliver Kahn im Vorstand das Sagen.

Seine Amtszeit geprägt von außerordentlichen Erfolgen

Grund für die vorzeitige Vertragsauflösung soll die Planung der nächsten Saison gewesen sein. Um klare Verhältnisse zu schaffen, will Rummenigge nicht mitten in der Saison (31.12.2021) seinen Posten verlassen. Da die Saison sonst zweigeteilt wäre, soll er sich intern für eine vorzeige Übergabe der Verantwortung an Kahn eingesetzt haben. Auch bei den Verhandlungen mit Neo-Coach Julian Nagelsmann, soll Rummenigge die Ruder den anderen Vorstandsmitgliedern überlassen haben.

Im November 1991 wurde Rummenigge zum FC Bayern zum Vize-Präsidenten gewählt und nach der Umwandlung in eine AG am 14. Februar 2002 zum Vorstands-Vorsitzenden ernannt. Die herausragenden Erfolge in seinen fast 20 Jahren an der Spitze des Vereins: 2x Triple 2013 und 2020 und insgesamt 14 Deutsche Meisterschaften, zuletzt neun in Serie.