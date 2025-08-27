Alles zu oe24VIP
Kane
© Getty

DFB-Pokal

3:2 - Last-Minute-Kane rettet Bayern vor Pokal-Blamage

27.08.25, 22:53
Bayern München entgeht in Wiesbaden nur knapp dem Pokal-K.o. Beim Drittligisten SV Wehen wackelte der Rekordmeister gewaltig – und rettete sich in letzter Sekunde noch zu einem 3:2-Sieg. 

Der FC Bayern München zitterte sich in die 2. Runde des DFB-Cups. Der deutsche Rekordsieger gab am Mittwoch beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden eine komfortable 2:0-Führung aus der Hand. Erst Harry Kane bewahrte die Bayern mit seinem zweiten Treffer - per Kopf in Minute 94 - vor dem Nachsitzen. Der englische Torjäger hatte zuvor per Elfmeter zum 1:0 (16.) getroffen, beim Stand von 2:2 aber vom Punkt vergeben (76.).

Kane hatte davor 31 Elfmeter in Folge in Pflichtspielen verwandelt. Unmittelbar danach kam ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer in die Partie, der Fatih Kaya mit seinem Doppelpack (64., 70.) völlig unerwartet noch einmal Spannung eingehaucht hatte. Michael Olise erzielte den zweiten Bayern-Treffer (51.).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

