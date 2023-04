Leipzig haut Dortmund aus dem Pokal raus

2:1 - Dortmund schießt sich gegen Leipzig an die Spitze Borussia Dortmund hat sich auch von RB Leipzig nicht stoppen lassen. Die Truppe von Edin Terzic gewann am Freitag den Heimschlager in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig mit 2:1, damit auch das 10. Pflichtspiel im Jahr 2023 und übernahm zumindest bis am Samstagabend die Tabellenführung