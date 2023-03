× Dieser Superstar will zum FC Bayern

Der deutsche Rekordmeister könnte sich schon im Sommer über einen neuen Weltklasse-Stürmer freuen.

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski setzt Bayern-Trainer Julian Nagelsmann im Sturm meist auf Eric Maxim Choupo-Moting. Im Sommer will der deutsche Rekordmeister nun aber einen echten Superstar nach München holen.

Wurde zuletzt Harry Kane mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, so drehen sich die aktuellen Gerüchte nun um Victor Osimhen. Der Nigerianer im Dienste des SSC Napoli spielt aktuell die Saison seines Lebens und erzielte bereits 23 Tore. Während halb Europa an einer Verpflichtung des 24-Jährigen interessiert ist, soll sich Osimhen selbst bereits festgelegt haben.

© Getty ×

Wie Sky berichtet, möchte der Nigerianer zum FC Bayern wechseln. Hinter dem Transfer steht dennoch ein großes Fragezeichen. Der Stürmer steht bei Neapel noch bis Juni 2025 unter Vertrag und würde wohl mehr als 100 Millionen Euro kosten.