''Eisernen'' holen Tabellenführung in Nachspielzeit zurück

Zum Auftakt des Bundesliga-Sonntags in Deutschland hat Union Berlin die Tabellenführung dank einer hochdramatischen Schlussphase zurückerobert.

Vor eigenem Publikum besiegten die Hauptstädter Borussia Mönchengladbach nach 0:1-Rückstand mit 2:1 und setzten sich wieder einen Punkt vor dem FC Bayern an die Spitze. Der spielentscheidende Treffer glückte Danilho Doekhi in der 97. Minute. Zuvor hatte ÖFB-Teamspieler Christopher Trimmel kurz wie der Siegtorschütze ausgesehen.

Nico Elvedi erzielte in der 33. Minute die Gästeführung, der eingewechselte Kevin Behrens (79.) und Doekhi drehten die Partie nach einer furiosen Schlussviertelstunde der Gastgeber. Der in der 59. Minute eingewechselte Trimmel traf in der 86. Minute per Kopf zum 2:1, allerdings wurde das Tor nach VAR-Überprüfung wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Der Burgenländer fiel damit um sein erstes Saisontor um. Schon in der 29. Minute waren die Berliner nach VAR-Intervention wegen eines Handspiels des Führungstreffers verlustig gegangen.

Während der 1. FC Union wieder einen Punkt vor den Bayern liegt, verpassten es die "Fohlen", zumindest vorübergehend auf einen Europacup-Platz zu springen und stehen im Mittelfeld. Die Gladbacher, bei denen Stefan Lainer (krank) und Hannes Wolf (Sprunggelenkverletzung) fehlten, sind in der Liga drei Spiele sieglos.

Fußball-Ergebnisse Deutschland, Bundesliga - 12. Runde:

Freitag, 28.10.2022

Werder Bremen - Hertha BSC 1:0 (0:0)

Bremen: mit Schmid, ohne Friedl (gesperrt)

Samstag, 29.10.2022

Bayern München - FSV Mainz 05 6:2 (3:1)

Bayern: Sabitzer ab 60.; Mainz: Onisiwo bis 76., ohne Mustapha (verletzt)

RB Leipzig - Bayer Leverkusen 2:0 (1:0)

Leipzig: mit Schlager, ohne Laimer (verletzt)

VfL Wolfsburg - VfL Bochum 4:0 (2:0)

Wolfsburg: Wimmer bis 67., Pervan Ersatz; Bochum: mit Stöger

VfB Stuttgart - FC Augsburg 2:1 (1:1)

Augsburg: Baumgartlinger Ersatz

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1:2 (1:1)

Frankfurt: Trainer Glasner

Sonntag, 30.10.2022

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 2:1 (0:1)

Union: Trimmel ab 59.; Gladbach: ohne Lainer und Wolf (krank/verletzt)

Schalke 04 - SC Freiburg 17.30 Uhr



1. FC Köln - TSG Hoffenheim 19.30 Uhr