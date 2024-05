EURO: So kurios läuft die DFB-Kaderbekanntgabe ab

Die übliche Kader-Geheimniskrämerei des DFB vor großen Turnieren? Alles Geschichte! Unter Bundestrainer Julian Nagelsmann ist alles anders. 31 Tage vor Anpfiff zur Heim-EM in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) hat sich der 36-Jährige etwas ganz besonderes für die Fans ausgedacht.

Bis zur offiziellen Bekanntgabe am Donnerstag (13 Uhr) bekommen die Fans ihre Sommermärchen-Helden nämlich peu a peu präsentiert – aber auf kuriose Art und Weise! Los ging es mit BVB-Inneverteidger Nico Schlotterbeck. Seine DFB-Rückkehr wurde in der „Tagesschau“ vermeldet. „Der Dortmunder Fußball-Profi Nico Schlotterbeck wird in den Kader für die Heim-Europameisterschaft im Sommer berufen. Schlotterbeck hat sich zuletzt durch gute Leistungen in der Bundesliga und in der Champions League empfohlen“, erklärte Sprecher Jens Riewa am Sonntagabend um 20.10 Uhr völlig überraschend.

Oma Lotti schenkt Tah Sommermärchen-Ticket

Am Montag gab es dann „süße Nachrichten“ für Bayer-Leverkusen-Profi Jonathan Tah. Der Abwehrspieler erhielt seine EURO-Einladung durch den bekannten Altenpfleger Rashid Hamid via Instagram. In dem Video schenkte der Influencer der 93-jährigen Oma Lotti ein EM-Trikot so wie eine Torte, auf dem ein Foto von Tah prangte.

Der DFB geht mit dieser Form der Kaderpräsentation einen neuen Weg. Unter dem Motto „Unser Kader für Deutschland“ soll einerseits die Vorfreude der Fans auf das Heim-Turnier gesteigert und andererseits verhindert werden, dass Namen der EM-Teilnehmer and die Medien „durchgestochen“ werden. Als Nagelsmann im März nämlich sein Aufgebot für die Länderspiele in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) bekannt gab, waren die Namen der fünf Debütanten Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav, Waldemar Anton, Maximilian Beier, Aleksandar Pavlovic und Jan-Niklas Beste bereits über diverse Kanäle an die Öffentlichkeit gesickert.