Flick: 'Alaba muss Verantwortung übernehmen'

Der ÖFB-Star soll ‚ selbst entscheiden, was für ihn wichtig ist‘.

Wie geht es mit David Alaba weiter? Noch immer ist unklar, ob der ÖFB-Star den FC Bayern im Sommer tatsächlich verlässt oder doch noch in München beliebt. Bayern-Trainer Hansi Flick fordert nun in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“ von Alaba mehr Verantwortung.

„David ist ein ganz feiner Mensch und genialer Fußballspieler. Er ist sehr beliebt in der Mannschaft und hält sie zusammen", so der Coach, der den Österreicher in die Pflicht nimmt. "David sollte Verantwortung übernehmen und selbst entscheiden, was für ihn wichtig ist."

Unterdessen bringen sich zahlreiche Klubs für eine Verpflichtung in Stellung. Zuletzt wurde etwa bekannt, dass Alaba in direktem Kontakt mit Real-Coach Zidane stehen soll.