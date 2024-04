Hammer-Gerücht: Bayern basteln an Sensations-Comeback

Die Bayern sind immer noch auf der Suche nach einem neuen Trainer. Jetzt bahnt sich laut Sky eine sensationelle Rückkehr in München an.

Die aktuelle Saison ist für den deutschen Rekordmeister eine zum Vergessen. Leverkusen hat fünf Spieltage vor Ende den Meistertitel fixiert, im DFB-Pokal ist man schon lange ausgeschieden. Zuletzt gab es lautstarke Fan-Proteste und zudem immer wieder verletzte Star-Spieler. Die letzte Hoffnung auf einen Titel gibt es in der Champions League, wo man am Dienstag (ab 21 Uhr im Sport24-LIVETICKER) gegen Arsenal um den Einzug ins Halbfinale kämpft.

Bereits vor mehreren Wochen einigte man sich darauf, die Ära Tuchel in München nach nur der Saison zu beenden. Es soll ein kompletter Neustart an der Isar her. Doch bei der Trainer-Suche lief es zuletzt nicht nach Wunsch. Leverkusens Meistermacher Xabi Alonso gab den Verantwortlichen der Bayern genauso einen Korb wie Roberto De Zerbi von Brighton & Hove Albion.

Gerüchteküche brodelt

Aufgrund der EURO in Deutschland läuft die Sommerpause in der deutschen Bundesliga zwar länger als normal, dennoch drängt die Zeit. Die gut informierte Marca meldete heute, dass die Sport-Bosse Max Eberl und Christoph Freund Kontakt mit Ex-Real-Coach Zinedine Zidane aufgenommen haben. Allerdings dürfte das Bayern-Duo auch mit einem anderen Kandidaten konkrete Verhandlungen führen, berichtet der TV-Sender "Sky".

Hierbei könnte es sich um eine spektakuläre Rückholaktion handeln. Der neue Bayern-Plan: Julian Nagelsmann soll nach der EURO das deutsche Nationalteam verlassen und zurück nach München kommen, wo er vor etwas mehr als einem Jahr von dem mittlerweile entlassenen Führungs-Duo Kahn/Salihamidzic vom Hof gejagt wurde. Die aktuellen Gespräche mit Nagelsmann sollen demnach schon fortgeschritten sein.

Nagelsmann betreut derzeit die deutsche Nationalmannschaft und soll sie bei der Heim-Endrunde zum Titel führen. Der DFB möchte indes mit dem Coach über die Endrunde hinaus verlängern, doch genau da könnten die Bayern dazwischengrätschen. Im Raum dürfte ein Vertrag an seiner alten Wirkungsstätte mit einer Laufzeit von drei bis vier Jahren stehen.

Trainer-Rochade als Notlösung?

Sollte sich Nagelsmann gegen eine Rückkehr entscheiden, blieben den Münchnern neben dem bereits gehandelten Zidane nicht mehr viele Alternativen. Jürgen Klopp, der den FC Liverpool nach der Saison verlässt, will vorerst eine Pause Pause einlegen. Verfügbare Erfolgstrainer wie Jose Mourinho oder Antonio Conte passen nicht in das System der Bayern. Doch wer könnte die Bayern wieder zurück an die Spitze führen? Experten spekulieren bereits über ein anderes heißes Gerücht. Eine Trainer-Rochade mit dem FC Barcelona!

So könnte man zusätzlich Geld sparen, indem man den scheidenden Thomas Tuchel an Barcelona abgibt und im Gegenzug den Barca-Meistermacher aus dem Vorjahr, Xavi Hernandez, nach Deutschland holt. Einerseits wäre Nagelsmann dann nicht mehr auf der eigenen Gehaltsliste, andererseits würde man mit Xavi einen ähnlichen Spielstil wie unter Pep Guardiola zurückbringen.