Star-Trainer gibt dem FC Bayern einen Korb

Diesen Coach kann der FC Bayern wohl von seiner Liste streichen.

Der FC Bayern München ist bekanntlich auf der Suche nach einem neuen Trainer. Nachdem man diese Saison erstmals seit 11 Jahren nicht Meister wird, steht im Sommer ein Umbruch an. Das Aus von Thomas Tuchel ist längst besiegelt, ein neuer Coach steht aber nach wie vor nicht fest.

Einen Kandidaten, der zuletzt gehandelt wurde, kann Bayern-Boss Max Eberl jedenfalls streichen: Roberto De Zerbi soll dem deutschen Rekordmeister abgesagt haben. Der aktuelle Brighton-Coach will weiterhin in England bleiben: „Ich fühle mich sehr wohl in England, in der Premier League und ich habe nicht vor, zu gehen“, so der Italiener in einem Interview.

© Getty ×

Damit gilt mittlerweile Julian Nagelsmann als Top-Kandidat für die Tuchel-Nachfolge. Sollte sich der aktuelle deutsche Teamchef allerdings für einen Verbleib beim DFB entscheiden, könnten die Bayern-Verantwortlichen doch noch einmal versuchen De Zerbi umzustimmen. Spanischen Medienberichten zufolge, soll der FC Bayern auch Star-Trainer Zinedine Zidane kontaktiert haben.