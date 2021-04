Dieser europäische Top-Club angelt nach Bayerns Erfolgscoach Hansi Flick.

Diese Meldung sorgte vergangene Woche für ein wahres Fußball-Beben: Erfolgscoach Hansi Flick, der die Bayern seit seinem Amtsantritt 2019 zu sechs Titeln verhalf und ihn derzeit scheinbar mühelos zum Meistertitel führt, will aus seinem Vertrag aussteigen.

Heißes Gerücht

Der Noch-Bayern-Trainer ist äußerst gefragt: Flick könnte bekanntlich im Sommer zum DFB zurückkehren und Jogi Löw nach der EM beerben. Der 56-Jährige hat mit seiner Arbeit in München aber auch das Interesse von zahlreichen europäischen Top-Clubs geweckt. Wie die SPORT BILD berichtet, soll Juventus Turin an einer Verpflichtung im Sommer arbeiten.

Der italienische Serienmeister schwächelt in dieser Saison und ist aktuell nur Vierter in der Serie A. Es gilt als höchst wahrscheinlich, dass sich die Alte Dame im Sommer von Trainer Andrea Pirlo trennt und einen Neustart versucht. Juve soll aber nicht der einzige Interessent zu sein. Laut SPORT BILD sollen auch Vereine aus de englischen Premier League an Flick interessiert sein.